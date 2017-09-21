Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hicri yeni yıl mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam'ın bütün değerlerini istismar ederek vatanına ve milletine en büyük ihaneti yapanların, ödeyecekleri bedeli, hicret kelimesini kirleterek müntesiplerine izah etmeye çalışmaları, hicret kavramının istismarından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün muharrem ayının birinci günü olduğunu anımsattı.

Bugünün Allah'ın son elçisi ve O'na inanan bir avuç müminin Mekke'den Medine'ye hicret edişinin de 1439. yıl dönümü olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Hazreti Ömer döneminde takvim başlangıcı kabul edilen hicret Müslümanlar için bir milattır. Hicretle beraber İslam'ın yüksek hakikatleri Medine'den bütün yeryüzüne dalga dalga yayılmıştır. Hicret, şiddetten merhamete, esaretten özgürlüğe gidişin adıdır. Allah'a itaatin, sadece O'na kul olmanın göstergesidir. Hicret, tevhidin bilinmesi, güzel ahlakın yaygınlaşması, merhametin yaşanması adına verilen mücadelede en büyük fedakarlığı göstermektir."

"Yeryüzü daha yaşanılabilir olsun diye çalışmak sorumluluktur"

Bugün hicretin hatırlattığı değerler olan sabır, metanet, özveri ve inanca her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Zira insanlık, şiddet, savaşlar, açlık, yoksulluk, göç gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihinin en acılı ve sancılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Hicret ahlakına sahip olmanın ölçüsü Allah'a kul, resulüne ümmet olma bilinciyle, iyilik ve güzellik için çalışmak, yeryüzünün ıslahı için mücadele etmektir. İslam'ın bütün değerlerini istismar ederek vatanına ve milletine en büyük ihaneti yapanların, ödeyecekleri bedeli, hicret kelimesini kirleterek müntesiplerine izah etmeye çalışmaları, hicret kavramının istismarından başka bir şey değildir."

"Bütün kötülükleri terk ederek kendi kalbinin hicretini yaşamak ve hicret ahlakını kuşanarak aynı azim, kararlılık, sabır ve özveriyle yeryüzü daha yaşanılabilir olsun diye çalışmak müminler için büyük bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulunan Erbaş, Müslümanlar açısından büyük manalar taşıyan önemli zamanların, bu sorumluluğun idraki ve ifası için birer fırsat olduğunu vurguladı.

Erbaş, mesajına şöyle devam etti:

"Yeryüzünü teşrifleriyle insanlığın istikbalini aydınlatan, hicretiyle medeniyet kuran Hazreti Peygamberin doğum günü Mevlid-i Nebi (12 Rebiulevvel), hicretle başlayan medeniyet inşasını daha iyi anlamak adına, bir hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında, önemli etkinlikler ve özellikle gençlerimize yönelik programlarla ihya edilecektir.

Bu vesileyle mazlumlara ensar olan aziz milletimizin ve bütün Müslümanların hicri yeni yılını tebrik ediyorum. Hicri 1439 yılının, birliğimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesine, ümmetin vahdet ve selametine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliği için daha büyük bir azim, özveri ve fedakarlıkla çalışmamıza vesile olmasını, yeryüzüne esenlik getirmesini yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."