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Buradasınız : » » Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Muş'ta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Muş'ta ziyaretlerde bulundu

Muş’ta şehit ailelerini ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Vatanı, dini ve namusu için nöbet tutmak nafile ibadete denktir." dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Muşta ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Muş’taki ziyaretleri kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçti.

Prof. Dr. Ali Erbaş, geçen yıl Muş’un Varto ilçesine yola tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Yücel Kurtoğlu ile İstanbul Beşiktaş’taki bombalı saldırıda şehit düşen Murat Yılmaz’ın ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ardından İl Jandarma Komutanlığına geçen Erbaş, Komutan Vekili Albay Turgay Yorulmaz tarafından karşılandı.

Erbaş, burada yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yaptığı çalışmalardan dolayı ülkede rahat yaşadıklarını belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askerimiz ve polisimiz canını ortaya koyarak milletimiz için gece gündüz demeden çalışıyor. Rabbim sizlerden razı olsun. Peygamber efendimiz, 'Vatanı, dini ve namusu için nöbet tutmanın nafile ibadete denk olduğunu' buyurmuştur. Bu bize ruh ve bilinç veriyor. Gençlerimizin askere koşa koşa gitmesine vesile oluyor. Şehitlik mertebesinin de Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde net bir şekilde vurgulanması milletimizin vatan, bayrak, ezan ve namus uğruna vazifeye koşmasını sağlıyor. Elhamdülillah böyle bir inancımız var. İnancımız ayakta kalmamızın birinci unsurudur. Allah bütün çocuklarımıza ve gençlerimize bu ruhu taşımayı takdir buyursun."

Yorulmaz ise ziyaretin kendilerine moral verdiğini belirterek, Erbaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: şehir ailelerini, il jandarma komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
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