Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İftar yapamayan milyonlarca Müslüman var

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın merkez teşkilatında görev yapan personelle iftarda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş'ın katılımıyla Başkanlık'ta düzenlenen iftara merkez teşkilatında görev yapan personel ve aileleri katıldı.

Erbaş, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, personeline hitaben, "On bir ayın sultanı Ramazan ayının ikinci gününde davetimize icabet ederek, iftar sofrasını bizimle paylaştığınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum, Allah hepinizden razı olsun." dedi.

'Yakınlarıyla iftarı tatmaktan mahrum bırakılan milyonlarca Müslüman var'

Herkese muhabbet, birlik ve beraberlik içerisinde nice iftarlar yapmanın nasip olmasını dileyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Eşi, dostu, akrabaları ve komşuları ile bir araya gelip iftar yapma tadını tatmaktan mahrum bırakılan milyonlarca Müslüman var. Başta Filistinli Kardeşlerimiz, Ramazan'a girmeden bir gün önce zalim İsrail askerleri tarafından büyük bir katliama uğradılar. Cenabıhak mazlum kardeşlerimize yardım eylesin, dualarımız her zaman onlarla beraber olacak.

En büyük silah duadır. Duamızı hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Bangladeş'te 1 milyon Arakanlı kardeşimizin küçücük bir çadırda ancak oturabilecekleri kadar bir yerleri var, yatabilecekleri bir yerleri yok. Böyle bir sıkıntı içerisindeler. Doğu Türkistan'dan gelip ülkemizde yaşayan kardeşlerimizin ailesinden haberleri yok, nasıl yaşıyorlar, nerede hangi hapishanede haberleri yok. Büyük işkenceler içerisindeler. Dolayısıyla bizim bütün mazlumlar için özellikle iftar saatinde dua etmemizin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için bunları sizlerle paylaştım."

Bu yılki Ramazan teması: İsraf Olmasın

Başkan Erbaş, Diyanet olarak bu yılki Ramazan temasında "İsraf Olmasın" başlığının seçildiğine işaret ederek, israftan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de "Eğer şükrederseniz nimetleri arttırırım." diye buyurduğunu hatırlatan Erbaş, hocalık vasfının büyük bir nimet olduğunu, bunun şükrünün de vazifeyi iyi yapmaktan geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA