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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gazileri ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan gazileri ziyaret etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gazileri ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazilere yapmış oldukları hizmetten dolayı Başhekim Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya ve ekibine teşekkür ederek, “Çok mukaddes bir vazife yürütüyorsunuz, gazilerimize hizmet etmek ibadettir. Onlar bu vatan, millet, bayrak ve ezan için canları pahasına mücadele ettiler” dedi.

Erbaş, gazilere hizmet noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşen ne varsa yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Başhekim Gökkaya ise Başkan Erbaş’a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastanede yapmış oldukları hizmetler hakkında Erbaş’a bilgi verdi. Erbaş daha sonra Gökkaya ile birlikte tedavi görmekte olan gazileri odalarında ziyaret etti. Erbaş, gazilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Vatanımızın her tarafı bizim için mukaddestir, onun için nerede gazi olursa olsun bütün gazilerimiz büyük bir mertebeye sahiptir. Önemli olan o mücadeleyi birlikte verebilmektir. Siz o mücadeleyi verdiniz. Bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu gösterdiniz” diye konuştu.

Erbaş, gazilerle bir araya gelerek sohbet etti

Erbaş, ziyaretin ardından hastane yerleşkesinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bağlı Rehabilitasyon Şube Müdürlüğünde bulunan gazilerle bir araya gelerek sohbet etti. Gazilik unvanının önemine değinen Erbaş, “Bizim bu mücadele ruhumuz böyle sürdüğü müddetçe hiçbir güç bu milleti mağlup edemeyecektir. Yeter ki bu inanç, bu iman gücümüz devam etsin” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, ziyareti esnasında gazilere Kur’an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye etti.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
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