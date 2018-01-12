Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABD'de farklı dinlerin temsilcileri ile buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yoğun geçen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki temaslarının ikinci gününde, Müslümanların Washington’daki buluşma noktası olan Amerikan Diyanet Merkezi’nde farklı dinlerin temsilcilerine ev sahipliği yaptı.

Erbaş, Amerika Diyanet Merkezi’nde farklı dinlerin temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eğitimin önemine değinerek, geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere her konuda gereken desteğin verilmesini istedi.

İslam’ın adının yanlış tanıtıldığını belirten Erbaş, İslam’ı doğru anlatmanın hayati önem arz ettiğini dile getirdi.

Amerikalı Müslüman toplumunun önde gelen temsilcileri de Erbaş’a ve Türkiye’ye teşekkürlerini ilettiler.

Amerikalı Müslüman toplumunun temsilcileri, özellikle Arakan Müslümanları ve Kudüs konuları başta olmak üzere tüm mazlumları kucaklayan Türkiye’nin üstlendiği liderliğin, İslam dünyası için çok değerli ve hayati olduğunu söylediler.

Kaynak: TRT Haber