  • 12 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.555
  • BIST 115106.26
    ALTIN 161.457
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABD'de farklı dinlerin temsilcileri ile buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABD'de farklı dinlerin temsilcileri ile buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD’nin başkenti Washington’daki temaslarını sürdürüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABDde farklı dinlerin temsilcileri ile buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yoğun geçen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki temaslarının ikinci gününde, Müslümanların Washington’daki buluşma noktası olan Amerikan Diyanet Merkezi’nde farklı dinlerin temsilcilerine ev sahipliği yaptı.

Erbaş, Amerika Diyanet Merkezi’nde farklı dinlerin temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eğitimin önemine değinerek, geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere her konuda gereken desteğin verilmesini istedi. 

İslam’ın adının yanlış tanıtıldığını belirten Erbaş, İslam’ı doğru anlatmanın hayati önem arz ettiğini dile getirdi.

Amerikalı Müslüman toplumunun önde gelen temsilcileri de Erbaş’a ve Türkiye’ye teşekkürlerini ilettiler. 

Amerikalı Müslüman toplumunun temsilcileri, özellikle Arakan Müslümanları ve Kudüs konuları başta olmak üzere tüm mazlumları kucaklayan Türkiye’nin üstlendiği liderliğin, İslam dünyası için çok değerli ve hayati olduğunu söylediler.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, washington
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER