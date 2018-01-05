Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Aile olmak sevgi ve saygıyla hayatı paylaşmaktır

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbeyi okudu.

Ali Erbaş, "Dünyadaki cennetimiz: Aile" başlıklı hutbede, genç bir kızın Hazreti Peygamber'in yanına geldiğini ve "Ya Resulullah, istemediğim halde babam beni amcamın oğluyla evlendirmeyi düşünüyor." diyerek serzenişte bulunduğunu belirtti.

Bu durumdan sonra Hazreti Peygamber'in kızın babasını yanına çağırttığını ifade eden Erbaş, "Olayı bir kez de babadan dinlemek ve şayet fikri sorulmadan evlendirilmek isteniyorsa kıza tercih hakkı tanımak istemişti. Peygamberimiz, bu davranışıyla hayatının en önemli kararı olan nikahta da kadının görüşüne başvurulup, rızasının alınmasına işaret etmişti." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in, "Rızaları olmadan kızlarınızı evlendirmeyin." dediğini anımsatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'ın, sağlıklı bir evliliğe ve mutlu bir aile kurmaya büyük önem atfettiğini dile getirdi.

Çocuk yaştaki kızların evliliği dine dayandırılıyor

Zaman zaman doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edebilme yetisine sahip olmayan çocuk yaştaki kızların evlendirilebildiğine işaret eden Ali Erbaş, hatta cehalet ve sorumsuzluktan kaynaklanan bu yanlış algı ve uygulamaların kimilerince dine dayandırılmaya çalışıldığını aktardı.

Erbaş, "İnsanın, onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürme hakkını gasbetmek ve özellikle çocukları türlü istismarlara maruz bırakmak, dinimizde asla caiz değildir. Kendine, Rabb'ine ve çevresine karşı henüz sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının, dini ve ilmi hiçbir meşruiyeti, hiçbir temeli yoktur. Yuva kurmanın, eş ve anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur."

Ali Erbaş, hutbenin sonunda Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü Yılı nedeniyle Sarıkamış şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.



Kaynak: AA