Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı TRT Haber'de

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın konuşmasının satırbaşları:

- Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili daha asılsız bir haber üretilemez. Haberler asılsız olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ailenin korunması konusunda islam dinin temel prensipleri vardır. Bunun aksini diyanet yayınlayamaz. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi İslamla bağdaşmaz. Bir insan kadın olsun erkek olsun evlenebilmek için rüşt yaşına gelmelidir. Bizim kanunumuza göre 18'dir. Rüşt yaşına gelmiş olmak demek kendi sorumluluklarını alabilen olgunluğa erişmiş kişilerdir. Anne olma noktasında kendini yeterli hissetmediği anda evlendirilmesi dinin onay vermediği bir durumdur. Bir insanın bluğa ermesi evlenmesi için yeterli değildir. Evlenme ehliyetine sahip olmalıdırlar.

- Dini kavramlar sözlüğünün birbirine işaret etmeyen iki maddenin cımbızlanarak kurguyla sunduğunuz zaman o maddenin hatasından ziyade bunu kurgulayanların hatasıdır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları bu görüşle bağdaşmaz.