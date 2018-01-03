Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı: Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi İslamla bağdaşmaz

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığının, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair asılsız iddiaları TRT Haber ekranlarında cevapladı.

Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Martı, Başkanlığın en önemli çalışma alanının ailenin ve aile bireylerinin korunmasıyla alakalı olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı: Erken yaşta evliliklere asla onay vermedik, vermeyeceğiz.https://t.co/Dh85uPJuBJ pic.twitter.com/1VLNBHh5vs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Ocak 2018

"Erken yaşta evliliklere asla onay vermedik, vermeyeceğiz"

"Başkanlık, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları konusunda halkı doğru bir şekilde bilgilendirmesi için kurulmuştur." diyen Martı şunları aktardı:

"Bu doğru bilgilendirme de dinimizin temel kaynaklarına dayanarak yapılır. Başkanlığımızın bu hususta dinin temel referanslarıyla çelişen herhangi bir açıklamada bulunması mümkün değil. Ailenin korunması konusunda İslam dininin temel prensipleri var. Bu temel prensiplerle bağdaşmayan kararı yada fetvayı Başkanlığın yayınlaması mümkün değildir. Bu prensiplerden birisi nikahın önemli bir adım olduğu ve nikahta tarafların her türlü haklarının korunmasıdır."

Martı, "Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin İslamla bağdaşmaz. Yaş konusunda dinin benimsediği, bir insan kadın olsun erkek olsun evlenebilmek için rüşt yaşına gelmelidir. Rüşt yaşı bizim kanunumuza göre 18'dir. Rüşt yaşına gelmiş olmak demek bir insanın kendi ayakları üzerinde durabilen, hayatının sorumluluklarını alabilen, evliliğin anlamını sorgulayan olgunluğa erişmiş olması demektir. Anne olma noktasında kendini henüz yeterli hissetmediği zamanda kendi rızası dışında evlendirilmesi zaten dinin onay vermediği bir durumdur. Erken yaşta evliliklere asla onay vermedik, vermeyeceğiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı: Bütün müftülerimizin ortak deklare ettiği metinlerde kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlendirilemeyeceği net bir şekilde belirtilmiştir.https://t.co/Dh85uPJuBJ pic.twitter.com/QBZ6AhpaqR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Ocak 2018

"Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilemeyeceği net bir şekilde belirtilmiştir"

"Bluğ yaşının en alt sınırının 9 olarak gösterilmesi ve bunun üzerinden fetva varmış gibi gösterilmesi gibi bir durum yok." diyen Huriye Martı sözlerine şöyle devam etti:

"Bir insanın bluğa ermesi evlenmesi için yeterli değildir, evlenebileceği anlamına gelebileceği değildir. Bu durumda dinin bir takım prensipleri var. Nikah akdi rızaya dayalıdır, hür iradeleriyle karar vermelidirler ve evlenme ehliyetine sahip olmalıdırlar. Siz küçük yaşta evliliğe hazır olmayan bir çocuğu evlendirdiğinizde sadece ona yazık etmiyorsunuz toplumun geleceğini ve neslin inşasınıda heba etmiş oluyorsunuz. Dinin temel prensiplerinden bir başkası da çocuk haklarıdır. Çocuğu erken yaşta evlenmeye mecbur bıraktığınız zaman bütün haklarını elinden alıyorsunuz.

Dini kavramlar sözlüğündeki iki farklı maddeyi birbirine işaret etmeyen iki maddeyi cımbızlayarak kurguyla sunduğunuz zaman bu o maddenin hatasından ziyade bunu oluşturan ellerin hatasıdır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları ve görüşleri bu noktayla bağdaşmaz. Bütün müftülerimizin ortak deklare ettiği metinlerde kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlendirilemeyeceği net bir şekilde belirtilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

