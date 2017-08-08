Diyanet 100 engelliyi umreye götürecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde işitme engellilere yönelik düzenleyeceği "Umre Ödüllü Dini Bilgiler Yarışması"nda dereceye giren 100 kişiyi ücretsiz umreye götürecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Koordinatörü Ömer Aydın, özel ilgiye ihtiyaç duyan dezavantajlı gruplar arasında engellilerin önemli bir alan oluşturduğunu, engellilerin dini vecibelerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

İşitme engelli bireylerin din bilgilerini arttırmak amacıyla işaret diliyle illerde eğitimler düzenlendiğini kaydeden Aydın, bu yıl 81 ilde işitme engellilere yönelik yarışmalar düzenleyeceklerini, dereceye giren 100 engellinin hiçbir ücret ödemeden umreye gitme hakkını elde edeceğini söyledi.

Geçen yıl başarılı engelli öğrencilere yönelik umre programı düzenlendiğini ve olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerin manevi gelişimlerine katkıda bulunmak, eğitim ve öğretim mekanizmalarına katılımlarını teşvik etmek, dini sorumluluklarını yerine getirmelerinde motivasyonlarını artırmak, başarılı olanları ödüllendirmek istiyoruz. Bu yıl işitme engellilere yönelik "Umre Ödüllü Dini Bilgiler Yarışması" düzenledik. Müftülüklerimizin koordinesinde yapılacak yarışmalarda her ilden en az bir kişiyi umreye götürmeyi amaçlıyoruz. Yarışmalara katılacak işitme engellilerin müftülüklere başvurması yeterli. Önümüzdeki yıl farklı engel grupları için de bilgi yarışmaları düzenleyeceğiz."

Son başvuru tarihi 11 Ağustos

Engellilere manevi destek ve dini danışmanlık hizmetleri verdiklerini vurgulayan Aydın, yarışmalara katılmak isteyenlerin 11 Ağustos'a kadar müftülüklere başvurabileceğini kaydetti.

Başvuru tarihinden iki hafta sonra illerde yarışmaların gerçekleştirileceğini bildiren Aydın, "Bilgi yarışması, temel dini bilgiler alanında olacak, katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Bu tarz etkinlikler engelli vatandaşlarımız üzerinde olumlu etki oluşturuyor, amacımız gönül köprüleri kurmak." dedi.

Uşak Müftülüğü tarafından işitme engelli kadınlara yönelik düzenlenen kurslarda işaret dili eğitimi veren kurs eğitmeni Gülcan Yeşilova, ilde yarışmaya 60'ın üzerinde işitme engellinin katılmasını beklediğini söyledi.

İşitme engellilerinin bilgi yarışmasına hazırlandıklarını aktaran Yeşilova, "Umre hediyeli bilgi yarışması işitme engellileri heyecanlandırdı. Bazıları sıkı şekilde yarışmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar ilde 80 işitme engelliye eğitim verdik, amacımız yarışmaya katılımı arttırmak." dedi.

İşitme engelli Sevgi Karaboğa da yarışmada dereceye girip umreye gitmek istediğini anlattı.