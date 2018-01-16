Dışişleri'nden UNRWA'nın finansmanına son verileceği açıklamalarına tepki

İsrail'den gelen yardım ajansının mülteci sorununun kaynağı olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği şeklindeki beyanların da kaygı verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, yardım ajansının darboğaz içinde olduğuna dikkat çekildi.

Kısıtlamanın beş milyonun üstünde Filistinlinin yaşamlarını olumsuz yönde etkilemenin yanı sıra iki devletli siyasi çözüm çabalarına ve bölgesel istikrara da zarar vereceği belirtildi.

Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, altyapı, barınma, ilk yardım ve mültecilerin haklarının korunması konularında hizmetler sağlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da Birleşmiş Milletler'den geldi.

BM, "Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun Ortadoğu'daki çalışmalarının kritik öneme sahip olduğunu, ABD'nin yardımlarının kesilmesi durumunda başka kaynaklar bulunması gerektiğini" duyurdu.

Kaynak: TRT Haber