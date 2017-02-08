Dışişleri'nden Somali'de seçimi kazanan Fermacu'ya tebrik

Türkiye, Somali'deki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Muhammed Abdullah Fermacu'yu tebrik etti.

Somali Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu'nun tebrik edildiği açıklamada, "Somali’de devletin inşası, kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik olarak yürüteceği çalışmalarda başarılar diliyoruz. 2016 Ekim ayında başlayan seçim sürecinin tüm zorluklara rağmen bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başarılı şekilde sonuçlandırılmış olması Somali'nin geleceği açısından ümit verici bir gelişmedir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması, güvenlik ve kalkınma alanlarında izlediği kapsamlı politikayla 2011'den itibaren Somali'ye destek verdiği vurgulandı.