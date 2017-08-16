  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki intihar saldırılarını kınadı.

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Dışişlerinden Nijeryadaki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki intihar saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’deki bir pazar yeri ve aynı bölgedeki bir mülteci kampı girişinde dün yapılan üç intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Masum insanları hedef alan ve bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeyi amaçlayan bu menfur saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, kardeş Nijerya halkının acısının yürekten paylaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'nin Nijerya'nın terörle mücadelesine desteği bir kez daha vurgulanarak, bölgede en kısa sürede barış ve huzurun tesis edilmesi temennisinde bulunuldu.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki intihar saldırıları
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