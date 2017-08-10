Dışişleri'nden NATO ziyareti açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Alman vekillerin de içinde olduğu NATO heyetinin 8 Eylül'de Konya'ya geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Alman parlamenter heyetinin Konya Üssü’ndeki NATO AWACS misyonunda görevli Alman askerlerini ziyareti hakkında "Alman parlamenterlerin Konya Üssü’ndeki NATO AWACS misyonunda görevli Alman askerlerini NATO çerçevesinde ziyaretiyle ilgili olarak, NATO Sözcü Vekilince ifade edildiği üzere, NATO Genel Sekreteri, her iki bakanla yaptığı danışmalar ışığında, ziyaretin gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcı katkı sağlamaktadır. Ziyaretin, bir NATO misyonu olarak, üst düzeyli bir NATO yetkilisinin de katılımıyla, 8 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ziyaretin ayrıntılarına ve atılması gerekli müteakip adımlara ilişkin görüşmeler NATO’da devam etmektedir. Türkiye, tüm NATO harekatlarının ve misyonlarının başarıyla icrasına yönelik kapsamlı katkılarını sürdürmektedir. Alman parlamenterlerin bir NATO heyeti içinde Konya’daki AWACS misyonunda görevli Alman askerleri ziyareti konusundaki yaklaşımımız da bu geri planda belirlenmiştir" dedi. İHA