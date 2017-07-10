Dışişleri'nden Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığınca, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin, "DEAŞ terör örgütünün işgali altında bulunan Musul'un kurtarılması için Ekim 2016'dan bu yana sürdürülen askeri operasyonun başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın en büyük ikinci kenti olan ve Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ terör örgütünün işgali altındaki Musul'un kurtarılması için Ekim 2016'dan bu yana sürdürülen askeri operasyonun başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, vahşi terör eylemleriyle Türkiye'yi de hedef alan DEAŞ'ın Irak'taki mezaliminin en büyük kurbanları arasında yer alan farklı dini, mezhebi ve etnik gruplardan oluşan Musul halkının acılarının paylaşıldığının da altı çizilerek şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi DEAŞ sonrası dönemde de Musul halkının yanında olacağını vurguluyoruz. Bundan sonraki süreçte, DEAŞ ve diğer radikal örgütlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan olumsuzlukların bertaraf edilmesine ve Musul’un yeniden imarına yönelik faaliyetlere katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."