  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Dışişleri'nden IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, IKBY'deki gayrimeşru referanduma dair açıklamalarda bulundu.

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Dışişlerinden IKBYdeki gayrimeşru referanduma ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumuna dair söyleminin tehditkar olabileceği yönündeki ifadesine ilişkin, Türkiye'nin tutumunun, Irak halkının huzur ve refahının gözetilmesine, Irak anayasasının hakim kılınmasına ve bölgesel barış ve istikrarın korunmasına öncelik veren ilkesel bir temele dayandığını vurgulayarak, "Gelinen aşamada Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde tüm uluslararası toplumun tutarlı, ikirciksiz ve sarih bir tutum ortaya koyması lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Türkiye'nin, IKBY tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru referandum öncesinde ve sonrasında açık ve net bir tutum benimsediğini vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tutum, Irak halkının tamamının huzur ve refahının gözetilmesine, uluslararası hukukun ve Irak anayasasının hakim kılınmasına, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına öncelik veren ilkesel bir temele dayanmaktadır. Gelinen aşamada Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde tüm uluslararası toplumun tutarlı, ikirciksiz ve sarih bir tutum ortaya koyması lazımdır." 

Etiketler: dışişleri bakanlığı sözcüsü hüseyin müftüoğlu, IKBY, ıkby gayrimeşru referandum
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