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Dışişleri'nden Hindistan'a taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi.

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Dışişlerinden Hindistana taziye mesajı

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Türkiye, Hindistan'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Assam, Manipur ve Arunachal Pradesh eyaletlerindeki selde hayatını kaybedenlerin ve yaralalananların olmasından duyulan üzüntü vurgulandı.

Açıklamada, "Hindistan halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve dost Hindistan hükümetine en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş ve Manipur'da 58 bölgeyi etkileyen aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 80 kişi öldüğü bildirilmişti.

Etiketler: hindistan, hindistan sel, Dışişleri Bakanlığı
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