Dışişleri'nden Heniyye'nin 'terör' listesine alınması için açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin, İsmail Heniyye'nin terör listesine alması kararına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

ABD yönetiminin, sahadaki gerçekleri göz ardı eden söz konusu kararının, Ortadoğu Barış Süreci ve bu meyanda Filistinliler arası uzlaşı ve barış çabalarını sekteye uğratmasından endişe duyulduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bu kararın ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardım ve ekonomik kalkınma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilememesini temenni ediyoruz. Hamas’ın Filistin siyasi hayatının önemli bir gerçekliği olduğunu dikkate almayan bu kararın İsrail-Filistin ihtilafının adil, kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır." dedi.

ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı

ABD yönetimi, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi "küresel terör" listesine aldığını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA