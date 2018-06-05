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Dışişleri'nden darbecileri serbest bırakan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Vatan hainlerinin tahliye edilmesi ne uluslararası hukuk ile ne de komşuluk hukukuyla bağdaşır." dedi.

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Dışişlerinden darbecileri serbest bırakan Yunanistana tepki

Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan FETÖ mensuplarını korumaya devam ediyor.

Firari darbecilerden tutuklu olan 4'ü daha serbest bırakıldı. Böylece, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a sığınan 8 FETÖ'cü de artık serbest. 

"Darbeciler Yunanistan'da serbestçe dolaşacak"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Yunanistan'a tepkisi sert oldu.

"Yunanistan’ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz. Bu gelişmeyle darbeciler Yunanistan’da serbestçe dolaşabileceklerdir.

"Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülke..."

Aksoy, böylece Yunanistan'ın darbecilere güvenli mekân sağlayan bir ülke olduğunu net olarak ortaya koyduğunu söyledi.

"Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin, komşu ülkede demokrasiyi yıkmak için darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini tahliye etmesi ne uluslararası hukukla ne de komşuluk hukukuyla bağdaşır."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yunanistan, Darbeciler, fetö, darbe girişimi, son dakika
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