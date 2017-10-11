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Buradasınız : » » Dışişleri'nden Danimarka'ya DEAŞ tepkisi

Dışişleri'nden Danimarka'ya DEAŞ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı: Danimarka’nın DEAŞ’lı teröristi serbest bırakması, BM kararlarının ihlalidir.

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Dışişlerinden Danimarkaya DEAŞ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "Danimarka’nın, farklı milletlerden 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir terör eylemiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen bu şahsın DEAŞ’la mücadelede kilit konumda bulunan Türkiye’ye iadesini mesnetsiz iddialar öne sürerek reddetmesi, terörizme karşı uluslararası düzeyde yürütülen çabalara da bir darbe teşkil etmektedir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka makamlarının, Türkiye’nin 1 Ocak 2017'de İstanbul-Ortaköy’de gerçekleştirilen terör eylemiyle ilişkili olarak iadesini talep ettiği İbrohimjon Asparov adlı şahsın iadesini reddetmesi ve adı geçen kişiyi serbest bırakmasının başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2178 (2014) sayılı kararı olmak üzere DEAŞ’la mücadeleye ilişkin BM kararlarının ihlali anlamına geldiğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Danimarka'nın, farklı milletlerden 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir terör eylemiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen bu şahsın DEAŞ'la mücadelede kilit konumda bulunan Türkiye'ye iadesini mesnetsiz iddialar öne sürerek reddetmesi, terörizme karşı uluslararası düzeyde yürütülen çabalara da bir darbe teşkil etmektedir.

Türkiye bugüne kadar, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, yabancı terörist savaşçılarla mücadele çerçevesinde, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceğinden şüphelenilen 5 bin 217 yabancıyı sınır dışı etmiştir. Yürütülen operasyonlar çerçevesinde DEAŞ, El-Nusra ve El Kaide’yle ilişkileri nedeniyle 3 bin 831’i yabancı uyruklu olmak üzere 8 bin 447 kişi gözaltına alınmış ve 2 bin 946 kişi tutuklanmıştır. Aynı kararlılığı diğer ülkelerin de göstermesi gerekir."

Reina katliamı

İstanbul Ortaköy’deki Reina adlı eğlence kulübüne yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon Asparov, temmuzdan bu yana tutuklu bulunduğu Danimarka'da serbest bırakılmıştı.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, danimarka, DEAŞ, reina
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