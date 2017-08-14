  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Dışişleri'nden Burkino Faso'daki saldırıya kınama

Dışişleri'nden Burkino Faso'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir vatandaşın da yaralandığı Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

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Dışişlerinden Burkino Fasodaki saldırıya kınama

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Dışişleri Bakanlığı, bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir vatandaşın da yaralandığı Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece meydana gelen ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve bir vatandaşımızın da yaralanmasından ayrıca büyük üzüntü duyulmuştur." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Burkina Faso halkına başsağlığı ile yaralananlara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Türkiye son yıllarda uluslararası terörün hedefi haline gelen Burkina Faso'ya desteğini ve dayanışmasını sürdürecektir." mesajı paylaşıldı.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Burkino Faso saldırı
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