  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Dışişleri'nden BM komiserine tepki: Ciddiye almıyoruz

Dışişleri'nden BM komiserine tepki: Ciddiye almıyoruz

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Türkiye'deki seçim kararını eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ciddiye almıyoruz." dedi.

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Dışişlerinden BM komiserine tepki: Ciddiye almıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Türkiye’deki erken seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için hükümete OHAL'i kaldırma çağrısı yaptı.

El-Hüseyin'in açıklamalarına tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

"TBMM’nin aldığı seçim kararını sorgulayan ve bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içeren bu açıklamayı ciddiye almıyoruz." 

Açıklamanın tamamen siyasi saiklerle yapıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, OHAL tedbirlerinin sadece teröristlere ve terör iltisaklı çevrelere karşı uygulandığından bahsetti.

Fransa'da da OHAL döneminde seçimlerin yapıldığını anlatan Aksoy, olağanüstü halin uluslararası hukukta devletlere tanınmış bir yetki olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Dışişleri, BM, 24 Haziran
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