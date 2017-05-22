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Dışişleri'nden 'balistik füze' denemesine kınama

Dışişleri, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 21 Mayıs'ta yaptığı balistik füze denemesini kınadı.

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Dışişlerinden balistik füze denemesine kınama

Türkiye, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 21 Mayıs'ta yaptığı balistik füze denemesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore tarafından dün gerçekleştirilen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık ihlalini teşkil eden balistik füze denemesinin güçlü şekilde kınandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KDHC'nin uluslararası toplumun çağrılarını ve diyalog fırsatlarını göz ardı ederek bir hafta arayla ikinci kez balistik füze fırlatması endişe vericidir ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. KDHC'ne, bölgedeki barış ve güvenlik ortamına zarar veren provokatif davranışlara son vermesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz."

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, kınama, balistik füze denemesi
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