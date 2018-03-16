Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na Afrin tepkisi

Avrupa Parlamentosu skandal bir karara imza atarak Türkiye'nin Afrin'den çekilmesini istemişti.

Dışişleri Bakanlığı AP'nin kararına sert tepki göstererek şunları söyledi:

"Avrupa Parlamentosu'nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesidir. Avrupa Parlamentosu bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir. Harekatın hedefinde Afrin bölgesinde konuşlu PKK-KCK, PYD-YPG ve DEAŞ unsurları bulunmaktadır. Yalnızca Türkiye’nin ulusal güvenliğini değil, Avrupa’nın da güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası meşruiyete sahip bir harekattır."

"Terör örgütlerine müsamahasıyla sicili bilinen Avrupa Parlamentosu..."

Dışişleri açıklamasında Türkiye’ye karşı yöneltilen ithamların haksız ve dayanaksız olduğuna da yer verdi.

"Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin terörle mücadele çabalarını görmezden gelip, terör örgütü kaynaklı mesnetsiz iddialara itibar etmesinin izahı yoktur. Terör örgütlerine gösterdiği müsamaha konusundaki sicili bilinen Avrupa Parlamentosu'nun bu kararını kabul etmemiz mümkün değildir."

AP'nin aldığı skandal karar

AP Genel Kurulu, Türkiye'nin terör propagandası yapan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınamıştı.

Türkiye'de terörle ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hapse mahkum edilen kişilere destek çağrılarının da yer aldığı kararda, birçok Avrupa ülkesinde yasak olan terör propagandasının, Türkiye'de "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi ve tutuklamalara son verilmesi istenmişti.

Bazı milletvekillerinin terör örgütlerine destek çıkmasına ve binası önünde YPG/PKK'lıların gösteri yapmasına göz yuman AP, Zeytin Dalı Harekatı'nı da eleştirerek harekatın insani açıdan ortaya çıkabilecek sonuçlarının endişe yarattığını söylemiş ve Türkiye'nin Afrin'den çekilmesini istemişti.

Kaynak: TRT Haber