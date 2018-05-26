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Dışişleri'nden Almanya'ya HDP tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın HDP'ye miting izni vermesini kınayarak, durumu iki yüzlülük ve çifte standart olarak değerlendirdi.

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Dışişlerinden Almanyaya HDP tepkisi

Almanya, 24 Haziran seçimleri için koyduğu kampanya yasağına bir kez daha çifte standart uyguladı.

Alman makamları, HDP'nin Köln kentinde düzenleyeceği mitinge izin verdi.

Dışişleri Bakanlığı, karara sert tepki gösterdi.  

"Ülkemizden bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde Alman makamlarına bu husus hatırlatılmış ve gerekli uyarılarda bulunulmuştu. Bütün bunlara rağmen bugün Almanya’nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır.

Terör örgütü PKK’nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen söz konusu mitinge izin verilmesi, çifte standartın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hdp miting, hdp, Dışişleri, almanya
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