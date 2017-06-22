  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Helmand vilayetinde bir bankaya yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

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Dışişlerinden Afganistandaki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Helmand vilayetinde bir bankaya yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah’da düzenlenen bombalı terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kutsal ramazan ayında yapılan bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede dost ve kardeş Afganistan halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'ın Helmand vilayetinin Leşkergah kentinde bir bankaya düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısı, Afganistan
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