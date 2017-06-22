Dışişleri'nden Afganistan ve Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Helmand vilayetinde bir bankaya yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah’da düzenlenen bombalı terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kutsal ramazan ayında yapılan bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede dost ve kardeş Afganistan halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'ın Helmand vilayetinin Leşkergah kentinde bir bankaya düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi yaralanmıştı.

Somali'de polis merkezine düzenlenen terör saldırısı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki polis merkezine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki polis karakolunun bomba yüklü araçla hedef alındığı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Mübarek ramazan ayı içinde Somali’de barış ve istikrarın tesisi çabalarını hedefleyen bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.