Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: Kayıtlı personel değil

Dışişleri Bakanlığı tutuklanan M.T. isimli kişinin ABD Konsolosluğunun kayıtlı personeli olmadığını açıkladı.

25 Eylül'de gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan M.T. hakkında açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği “yerel çalışan” olduğu iddia etmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, söz konusu kişinin ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığını açıkladı.

Sözcü Müftüoğlu terörle bağlantılı suçlardan tutuklu yargılanan M.T.'nin diplomatik listede de yer almadığını belirtti.

