  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.586
    EURO 4.202
  • BIST 104334.31
    ALTIN 146.419
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: Kayıtlı personel değil

Dışişleri'nden ABD'ye yanıt: Kayıtlı personel değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Tutuklanan M.T, ABD Konsolosluğu'nun kayıtlı personeli değil" açıklamasında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişlerinden ABDye yanıt: Kayıtlı personel değil

Dışişleri Bakanlığı tutuklanan M.T. isimli kişinin ABD Konsolosluğunun kayıtlı personeli olmadığını açıkladı.

25 Eylül'de gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan M.T. hakkında açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği “yerel çalışan” olduğu iddia etmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, söz konusu kişinin ABD Konsolosluğu'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığını açıkladı.

Sözcü Müftüoğlu terörle bağlantılı suçlardan tutuklu yargılanan M.T.'nin diplomatik listede de yer almadığını belirtti.
 

Etiketler: PDY, konsolosluk çalışanı, fetö, Dışişleri, ABD Konsolosluğu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER