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Buradasınız : » » Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı

Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarını bu ülkede yaşanan terör, şiddet olayları ve keyfi tutuklamalar nedeniyle uyardı.

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Dışişlerinden ABDye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye seyahat uyarısı, ABD’de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğunun gözlendiği belirtilerek, bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesinin muhtemel olduğu ifade edildi.

Ohio Üniversite Kampüsü'nde, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda, Minnesota’da Dar Al-Farooq Camisi'nde, Teksas’taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York’ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırının ABD’de yaşanan terörizme veya aşırı sağcı, ırkçı eylemlere örnek teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

" Ayrıca, resmi görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik olarak açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir.
Bu şartlarda, ABD’ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir."

ABD Dışişleri Bakanlığı önceki gün yayımladığı seyahat uyarısı güncellemesinde Türkiye, Sudan, Rusya, Pakistan, Guatemala ve Venezuela'yı güvenlik açısından 3. kategori riskli ülkeler arasında göstermişti.

 

Kaynak: AA
 

Etiketler: uyarı, Dışişleri Bakanlığı, abd
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