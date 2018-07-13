Dışişleri'nden ABD ile mekanizma toplantısı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ikinci mekanizma toplantısının gündemi hem Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele hem de FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiydi.

Dışişleri Bakanlığındaki toplantıya; Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililer katıldı.

Türkiye, FETÖ elebaşı Gülen için ABD'den şimdiye kadar 7 ayrı iade talebinde bulundu.

Taleplerin 4'ü 15 Temmuz darbe girişimi öncesi faaliyetlerini, 3'ü darbe girişimi sonrasını kapsıyor. İade için şu ana kadar 85 klasör belge ve delil gönderildi. Ancak ABD herhangi bir başlatmadı.

Görüşmede, Türk tarafı ABD'li muhataplarına bir kez daha resmi belgeleri sundu. FETÖ elebaşının iadesi konusunda somut adım atılmasının beklendiğini net bir şekilde iletildi.

Toplantıda; Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın davası, iki ülke arasındaki adli işbirliği ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının durumları da değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan toplantıyla ilgili yapılan açıklamada; her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir." dendi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 16 Şubat'taki Türkiye ziyaretinde, görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak ve karşılıklı güvenin yeniden tesisi amacıyla iki ülke arasında mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda oluşturulan 3 çalışma grubundan birini FETÖ, konsolosluk, vize, hukuki konular ve ABD'nin Türkiye'de tutuklu bulunan vatandaşları oluşturuyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

13 Temmuz 2018 tarihinde, adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu Ankara’da toplanmıştır. İlgili tüm bakanlıklardan ve kurumlardan Türk ve Amerikan yetkililer bir araya gelerek, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir.

Kaynak: TRT Haber