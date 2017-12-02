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Dışişleri, Suudi Arabistan'daki "balistik füze" saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine Husilerce düzenlenen balistik füze saldırısını kınadı.

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Dışişleri, Suudi Arabistandaki &quot;balistik füze&quot; saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Yemen'deki Husi milisleri tarafından dün Suudi Arabistan topraklarına bir kez daha balistik füze fırlatılmış olmasını kınıyoruz." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Hamis Muşayt kentini hedef aldığı saptanan füzenin, Suudi hava savunma sistemleri tarafından imha edilerek herhangi bir can kaybına yol açmamış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Suudi Arabistan topraklarını hedef alan bu tür saldırıların tekrar etmemesini ümit ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, balistik füze saldırısı, husiler
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