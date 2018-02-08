  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Doğu Guta açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Doğu Guta açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Büyük bir insani krizin yaşandığı Doğu Guta'ya yönelik rejim saldırılarında son günlerde görülen artış endişe vericidir" dedi.

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Dışişleri Sözcüsü Aksoydan Doğu Guta açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'de rejimin Doğu Guta'ya saldırılarındaki artışa ilişkin, "Astana toplantıları çerçevesinde imzalanan Gerginliği Azaltma Muhtırası ile ilan edilen dört gerginliği azaltma bölgesinden biri olan ancak Suriye rejiminin ablukasının sürmesi sebebiyle büyük bir insani krizin yaşandığı Doğu Guta'ya yönelik rejim saldırılarında son günlerde görülen artış endişe vericidir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Suriye rejiminin Doğu Guta'yı hedef alan saldırılarındaki artış hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Astana toplantıları çerçevesinde imzalanan Gerginliği Azaltma Muhtırası ile ilan edilen dört gerginliği azaltma bölgesinden biri olan ancak Suriye rejiminin ablukasının sürmesi sebebiyle büyük bir insani krizin yaşandığı Doğu Guta’ya yönelik rejim saldırılarında son günlerde görülen artış endişe vericidir. Rejimin sadece 6 Şubat günü düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aşmıştır." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, rejimin söz konusu bölgeye düzenlediği saldırılarda klor gazı içeren kimyasal silah kullanıldığını belirten Aksoy, "Nitekim, BM Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı 6 Şubat günü yaptığı açıklamada, klor gazı içeren bombaların Doğu Guta’da ve ayrıca İdlib'in Serakin ilçesinde kullanıldığı yönündeki duyumlar üzerine Komisyon’un bu iddiaları soruşturmaya başladığını duyurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, açıklamasın şu ifadelere yer verdi:

"Rejimin Doğu Guta'yı ve halkını hedef alan saldırılarından ve bu bölgedeki insani durumdan duyduğumuz rahatsızlık ile Astana toplantılarıyla ortaya konulan mutabakatın ruhuna aykırılık teşkil eden söz konusu ihlallerin ivedilikle sonlandırılması talebimiz, rejimin garantörlüğünü üstlenen Rusya ve İran ile her düzeyde yapılan temaslarda ülkemizce sürekli olarak dile getirilmektedir."

AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta, hami aksoy
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