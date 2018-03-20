Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın "Türkiye’nin Suriye’ye müdahale ettiğine ve Arap dünyası için bir tehdit oluşturduğuna" dair açıklamasını anlamanın ve iyi niyetle bağdaştırmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Sözcü Aksoy, "Arap dünyasıyla müstesna tarihi ve beşeri bağları bulunan Türkiye’nin Arap ülkelerinin huzur, güvenlik ve istikrarına atfettiği önem ve Kudüs başta olmak üzere İslam dünyasının ortak davalarına verdiği güçlü desteğin herkesçe bilindiğine" işaret etti. Aksoy, "Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği destek, bu ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğu çabalar ve misafir ettiği 3,5 milyondan fazla Suriyeli için üstlendiği sorumluluğun da ortada olduğunu" vurguladı.

Aksoy, TSK'nın Afrin operasyonunun ise, Türkiye'ye yönelik terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla yapıldığının altını çizdi.

"Hal böyleyken, BAE Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’nin Suriye’ye müdahale ettiğine ve Arap dünyası için bir tehdit oluşturduğuna dair açıklamasını anlamak ve iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Esasen bir süredir tarihimize ve Arap dünyasıyla ilişkilerimize yönelik karalama niteliğindeki beyanlarıyla BAE yetkililerinin hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları da gayet iyi bilinmektedir. Bölgenin içinden geçtiği kritik dönemde yapılması gereken, ortak bir kaderi paylaşan dost ve kardeş halklar arasında nifak tohumları ekmek değil, bölgesel sorunların dayanışma içinde sahiplenilmesi ve her bir ülkenin bu sorunların çözümlenmesi için elini taşın altına koyma iradesini göstermesidir."

Kaynak: AA