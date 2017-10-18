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Dışişleri Kaynakları: Vize görüşmeleri ön şart kabul etmeksizin başladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmelere başladı.

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Dışişleri Kaynakları: Vize görüşmeleri ön şart kabul etmeksizin başladı


Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığında Ankara'ya gelen heyet, Dışişleri Bakanlığı'na geldi. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantının ön şart kabul etmeksizin başladığı belirtildi. 

Amerikan heyetinin ziyareti, vize gerginliğinden önce planlanmıştı. Görüşmlerde ayrıca Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile Türkiye'nin terör örgütü PYD'ye ilişkin rahatsızlığı görüşülecek.

Amerikan heyetine, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlık ediyor. TRTHABER

 

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, abd'li heyet
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