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Dışişleri, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Anayasa Mahkemesi otoparkında düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

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Dışişleri, Kabildeki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkentteki Yüksek Mahkeme binasında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısının Afganistan’ı istikrar ve kalkınma yolundan alıkoyamayacağına inanıyor, Türkiye’nin Afgan Hükümeti'nin terörle mücadelesine desteğini bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Kabil intihar saldırısı
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