Dışişleri, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkentteki Yüksek Mahkeme binasında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısının Afganistan’ı istikrar ve kalkınma yolundan alıkoyamayacağına inanıyor, Türkiye’nin Afgan Hükümeti'nin terörle mücadelesine desteğini bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.