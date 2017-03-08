Dışişleri, Kabil'deki askeri hastaneye saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki askeri hastaneye düzenlenen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabil'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri Hastanesine düzenlenen terör saldırısında, 30 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Kabil'de geçen hafta da emniyet güçlerini hedef alan saldırının yaralarının henüz sarılmadığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu defa bakıma muhtaç insanların tedavi gördükleri bir hastaneye yapılan bu hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin, Afganistan Hükümetinin terörle mücadelesine ve Afganistan'da barış ve huzuru hakim kılma çabalarına desteğini sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz."

Saldırıyı düzenleyen 4 saldırgan, güvenlik güçlerinin 7 saat süren operasyonu sonunda etkisiz hale getirilmişti. 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Başkent Kabil'de bir hafta önce polis merkezi ve istihbarat binasını hedef alan çifte saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmişti.