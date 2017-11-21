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Dışişleri, IKBY'deki referandumun gayrimeşru niteliğini teyit etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak Federal Mahkemesi'nin referandum kararına ilişkin açıklama yapıldı.

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Dışişleri, IKBYdeki referandumun gayrimeşru niteliğini teyit etti

Dışişleri Bakanlığı, Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin aldığı kararla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gerçekleştirdiği referandumun "gayrimeşru niteliğini" teyit etti.

Açıklamada Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin, Irak Anayasası’nın, Irak’ı oluşturan herhangi bir unsurun ülkeden ayrılarak bağımsız hale gelmesine müsaade etmediği yönünde karar aldığına dikkat çekildi.

Mahkemenin, referandumunun anayasal olmadığı ve tüm sonuçlarının iptal edilmesi gerektiğini hükme bağladığı hatırlatıldı.

Kararın, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu uluslararası toplumun çoğunluğu tarafından, en baştan beri vurgulanan referandumun gayrimeşru niteliğini teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak’ın siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirecek tutum ve davranışlardan kaçınılması görüşü vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, ırak federal yüksek mahkemesi, ırak gayrimeşru referandum
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