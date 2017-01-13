  • 13 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.795
    EURO 4.037
  • BIST 80955.13
    ALTIN 146.018
Buradasınız : » » Dışişleri, Denktaş'ın ölüm yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı

Dışişleri, Denktaş'ın ölüm yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 5. yıl dönümünde mesaj yayımladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Dışişleri, Denktaşın ölüm yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı

Mesajda, hayatını Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine adayan Denktaş'ın, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını, ana vatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, büyük bir özveriyle savunduğu kaydedildi.

Açıklamada, her türlü zorluğun aşılmasında üstün liderlik gösteren Denktaş'ın, tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle tarihteki müstesna yerini daima koruyacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Kıbrıs Türk halkının, Rauf Denktaş'ın gösterdiği yolda yıllardır sürdürdüğü haklı davanın, adada adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına ve Kıbrıs Adası'nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanı haline gelmesine vesile olacağı inancıyla, merhum Denktaş'ı bir kez daha saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi. AA

Etiketler: Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER