Dışişleri Bakanlığı'nın 7 eski personeli FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında,cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 15'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcı, serbest bıraktığı 15 kişi için de hakimlikten adli kontrol talep edildi.
Nöbetçi hakimlik, tutuklanması talep edilen şüphelilerden 7'sini tutukladı, 8'ini ise adli kontrolle serbest bıraktı.
Hakimlik, savcılıkça serbest bırakılan diğer 15 kişiye de adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
Soruşturma
FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenenlerin de bulunduğu 121 eski Dışişleri Bakanlığı personeli hakkında 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.
Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edilen şüphelilerden 32'si gözaltına alınmıştı.
Bunlardan ikisi daha önce serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA