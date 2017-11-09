Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da, 1991 ve 1994 yıllarında, 3 Türk diplomata yönelik suikast eylemlerinde bulunan teröristin, iki günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verilmesini tepkiyle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dimitris Kufodinas isimli teröristin , Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin ve Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin faili olduğu belirtildi.

Ayrıca, Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin failleri arasında yer alan teröristin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 17 Kasım Terör Örgütü'nün iki numarası Dimitris Kufodinas’ın iki günlüğüne cezaevinden çıkmasına izin verilmesine dikkat çekildi.

Türkiye'nin diplomatlarının canına müteaddit defalar kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasının, hoş görülemeyeceği vurgulandı.

Eli kanlı bir teröriste bu şekilde tolerans gösterilmesinin şehit diplomatların anısına da saygısızlık olduğu ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber