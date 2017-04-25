  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın başkenti Atina’da dün düzenlenen 1915 olaylarının sözde yıl dönümü etkinlikleri sırasında Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından Yunanistana tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın başkenti Atina’da dün düzenlenen 1915 olaylarının sözde yıl dönümü etkinlikleri sırasında Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu menfur eylem sonrasında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak faillerin bir an önce yakalanmalarının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk milletinin bağımsızlığını ve kutsal değerlerini temsil eden bayrağımıza karşı gerçekleştirilen bu eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmasını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, atina, Ermenistan
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