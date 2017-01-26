Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Demokratik anayasal düzene karşı 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılan 8 darbeci askerin iade talebinin Yunan yargısı tarafından reddedildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz.

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak Yunanistan'ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür."

Yunan yargısının bu tavrının uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde, suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açtığı vurgulanan açıklamada, "Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerin devam edeceği kaydedildi ve "Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında iş birliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır." denildi.