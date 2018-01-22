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Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, terör örgütlerine yönelik harekatın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddiasını yalanladı.

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Dışişleri Bakanlığından yalanlama: Rusyaya taahhüt verilmedi

Dışişleri kaynakları Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından ortaya çıkan iddilara ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar harekatın kapsamının Afrin'le sınırlı olacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddialarını yalanlayarak, harekatın meşru müdafaa hakkına dayandırılarak yapıldığını belirtti.

Bu arada, Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazırlık toplantısında Türk heyetinin, terör örgütü PYD/YPG ve ilişkili kişilerin Kongre'ye katılmaması konusundaki kırmızı çizgiyi yinelediğini bildirildi.

Rusya'dan ABD'ye sert 'Suriye' tepkisi

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, önümüzdeki hafta Soçi’de düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne Kürtlerin de davet edildiğini söylemişti. 

AA/TRT Haber

Etiketler: rusya, Dışişleri Bakanlığı, afrin
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