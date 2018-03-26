Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'ı hedef alan füze saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın hedef alan füze saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'da çeşitli şehirlere düzenlenen 7 adet balistik füze saldırısı kınandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

"25 Mart gecesi Yemen’den Suudi Arabistan’ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz.

Bahsekonu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle daha büyük can ve mal kaybının önlenmiş olması teselli vericidir.

Saldırılarda, 1 kişi hayatını kaybetti

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan balistik füzelerin yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: TRT Haber