Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Katif vilayetinde son günlerde düzenlenen, can kayıpları ve yaralanmalara yol açan terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Katif vilayetinde son günlerde düzenlenen, can kayıpları ve yaralanmalara yol açan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu terör saldırılarında hayatını kaybeden Suudi güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Merhum güvenlik görevlilerinin ailelerine, kardeş Suudi Arabistan halkına ve Suudi hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, terörle mücadelede Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu yineledi.

- Katif'te iki hafta içinde düzenlenen 5'inci saldırı

Suudi Arabistan'ın Katif vilayetinde devriye aracını hedef alan silahlı saldırıda bir asker hayatını kaybetmişti. Bu saldırı, Katif'te iki hafta içinde düzenlenen 5'inci saldırı olmuştu.