Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'ye kınama

Esed rejimi, 7 Nisan akşamı, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine kimyasal silahlı saldırıda bulunarak 40 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin derin endişeyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar denidli:

"Kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olay, Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin 2118, 2209 ve 2235 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha hiçe sayıldığını göstermektedir."

Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasına ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasına yönelik beklentinin dile getirildiği açıklama şöyle devam etti:

"Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, insanlığa karşı suç teşkil eden, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan ve geçmiş saldırılar karşısında önlem alınmadığı için tekrarlanan bu tür hunharca saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu saldırıların cezasız kalmaması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de 7 Nisan akşamı Duma'yı hedef alan yeni bir kimyasal silah saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin derin endişeyle öğrenildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de 7 Nisan akşamı Duma'yı hedef alan yeni bir kimyasal silah saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin derin endişeyle öğrenildiği belirtildi.