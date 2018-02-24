Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırılarına yönelik bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla saldırı

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Somali’de istikrarı hedef alan terör saldırları karşısında Türkiye kardeş Somali halkı ve Hükümetiyle güçlü dayanışmasına devam edecektir” denildi.

Kaynak: AA