Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısı kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelede kardeş Somali halkı ve hükümetiyle güçlü dayanışmasına devam edecektir" denildi.
Mogadişu'nun en işlek caddelerinden Mekke el-Mukerreme'deki Weheliye Oteli yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü Eş-Şebab, kendi yayın organları aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlenmişti.
Kaynak: AA