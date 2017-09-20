Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Maria Kasırgası sebebiyle Türk vatandaşlarının Porto Riko ve ABD Virgin Adaları bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maria Kasırgası sebebiyle Porto Riko ve ABD Virgin Adaları bölgelerine seyahat edilmemesi kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Maria Kasırgası sebebiyle Türk vatandaşlarının Porto Riko ve ABD Virgin Adaları bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği kaydedildi.