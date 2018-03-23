Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Patriot' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Müsteşar Ümit Yalçın önümüzdeki hafta Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek"

İki ülkenin anlayış birliğine vardığını ve bu çerçevede 8-9 Mart'ta Washington'da Suriye ve PKK ile mücadele gündemli toplantılar yapıldığını hatırlatan Aksoy, diğer toplantıların da gecikmeksizin yapılmasını ve ABD'den somut beklentilerinin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Aksoy, ABD ile oluşturulan çalışma gruplarına ilişkin olarak da "Müsteşar Ümit Yalçın yakın zamanda, önümüzdeki hafta olabilir, Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminde bazı değişikliklerin olduğunu hatırlatan Aksoy, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun siyasi tecrübesinin olduğunu ve Türkiye-AB ilişkilerinin önemini idrak etmiş bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Aksoy, yönetimdeki değişikliklerin, iki ülke arasında uzun zamandır var olan sorunların çözülmesi için devam eden çabaların daha da güçlenmesine vesile olmasını dilediklerini kaydetti.

Türkiye-AB Zirvesi

Aksoy, Türkiye-AB Zirvesi ile alakalı, "Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesini, vize serbestisinin sağlanmasını, Suriyelilere yönelik mali yardımların hızlandırılmasını bekliyoruz. Bu zirvenin AB ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin bugünkü durumu ve gelecekte nasıl olacağının ele alınması için uzun süredir yapılması planlanan toplantı 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek.

Toplantıya Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.

Türkiye Almanya ilişkileri

Türkiye ile Almanya ilişkilerine de değinen Aksoy, "Yakaladığımız olumlu havayı yeni hükümet ile de geliştirmek istiyoruz." dedi.

Terör örgütü elebaşı Müslüm'ün iadesi

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PYD elebaşı Salih Müsüm, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Müslüm'ün iadesi ile ilgili konuşan Aksoy, "Salih Müslüm'ün ensesindeyiz, Avrupa Birliği ülkeleri iki yüzlü davranmamalı." ifadesini kullandı.

ABD'den füze alımı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarının devam ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin ay sonuna doğru Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği ve Patriotlarla ilgili bir teklif sunacağına yönelik basında yer alan haberlerin sorulması üzerine Aksoy, bu konuda kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin, savunma sistemi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 10 yıldan bu yana ABD dahil olmak üzere öncelikle müttefikleriyle temas kurduğunu hatırlatarak, maalesef olumlu sonuç alamadıklarını bildirdi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Rusya ise acil ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bize çok cazip bir teklif sundu ve neticesinde Rusya'dan S-400 sistemi tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Önemli bir husus bu sistem, kendi başına işletilecek ve NATO yetenekleri ile entegre edilmeyecek. NATO ile birlikte çalışabilir bir sistem geliştirme hedefimiz ise devam ediyor."

Kaynak: TRT Haber, AA