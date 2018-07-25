Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da oy kullanma merkezi yakınlarında meydana gelen terör eylemiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan’ın Belucistan Eyaleti'nin başkenti Ketta’da bugün (25 Temmuz) demokratik haklarını icra etmek üzere seçim merkezlerine giden masum insanları hedef alan terör saldırısı sonucunda çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: TRT Haber